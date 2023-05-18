Asgari ücretliler dikkat: Yeni rakam ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kulislerde bu süreçte ücretli kesime ve çiftçilere hangi mesajların verileceği konuşuluyor. Ücretli çalışanların yarıya yakının asgari ücretli olması veya bordrolarının asgari ücretten gösterilmesi, yeni asgari ücretten beklentileri artırıyor. Yılbaşında aldığı ücret enflasyon karşısında yüzde 15.21 oranında gerileyen ücretli çalışanlar bir yandan asgari ücrette artış beklerken, asgari ücretin üzerinde gelir elde edenler ise ocak ayında olduğu gibi paralel bir ücret artışı bekliyor.