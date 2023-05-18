Asgari ücretliler dikkat: Yeni rakam ne zaman belli olacak?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret haberlerinde her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı seçiminde 2. tur beklenirken adaylar yeni ekonomik vaatler ile seçmenin karşısına çıkacak. Peki kulislerde konuşulan gelişmeler neler?
Türkiye’nin ekonomik sorunlar yaşadığı bir dönemde hem sabit gelirliler, hem de çiftçiler büyük sıkıntı yaşadı. Büyük bölümünü sabit gelirlilerin oluşturduğu tüketicilerin karşılaştıkları hayat pahalılığının önemli kısmının gıda kaynaklı olması, dikkatlerin çiftçilere yönelmesini sağlıyor.
Ekonomim sitesinde yer alan habere göre, iktidar kanadı da yeni katılanların yarısından fazlasının oyunu almak zorunda olduğu için, ikinci turun çantada keklik olmadığının bilincinde. Bu yüzden yeni seçime 10 gün kala propaganda döneminde yeni ekonomik vaatlerle seçmenin karşısına çıkacak.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Kulislerde bu süreçte ücretli kesime ve çiftçilere hangi mesajların verileceği konuşuluyor. Ücretli çalışanların yarıya yakının asgari ücretli olması veya bordrolarının asgari ücretten gösterilmesi, yeni asgari ücretten beklentileri artırıyor. Yılbaşında aldığı ücret enflasyon karşısında yüzde 15.21 oranında gerileyen ücretli çalışanlar bir yandan asgari ücrette artış beklerken, asgari ücretin üzerinde gelir elde edenler ise ocak ayında olduğu gibi paralel bir ücret artışı bekliyor.
Seçimin ikinci tura kalmasıyla birlikte belirsizlikten şikayetçi olan iş dünyası şimdi de asgari ücretin 28 Mayıs’tan önce belirlenip belirlenmemesine takılmış durumda. Her ne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sürecinden önce asgari ücretin temmuz ayında yeniden ele alınacağını belirtse de kulislerde geçerlilik tarihi temmuz ayı olsa bile seviyesinin seçim öncesi ilan edilebileceği konuşuluyor.