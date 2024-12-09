Asgari ücretliye 'kâbus yılı olacak' diyerek rakamı açıkladı

Asgari ücret zam görüşmeleri yarın başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar belirlenmesi bekleniyor.

Toplantıda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. Gözler 2025 asgari ücretine çevrilmişken, SGK uzmanı Özgür Erdursun, karamsar bir tablo çizdi. Erdursun, Türkiye'de 13 milyonun üzerinde çalışanın açlık sınırının altında gelirle yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

Erdursun, 2025'te asgari ücretin yaklaşık 22 bin lira olabileceğini ancak bunun açlık ve yoksulluk sınırının altında kalan sabit gelirlilerin ekonomik sorunlarını derinleştireceğini ifade etti. Çözüm için oransal artış dışında seyyanen zamların da gündeme alınması gerektiğini vurguladı.

