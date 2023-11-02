Asgari Ücretliye Ulaşım Desteği! Çalışma Bakanlığı'nın Bütçesi Meclis'te

Çalışma Bakanlığının bütçesi Meclise geldi. Görüşmelerde büyükşehirlerde asgari ücretlilere ulaşım desteği talebi de gündeme geldi.

Asgari Ücretliye Ulaşım Desteği! Çalışma Bakanlığı'nın Bütçesi Meclis'te

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, büyükşehirlerde asgari ücretlilere ulaşım desteği talebine ilişkin konuştu.

Bakan, sanayi sektöründeki işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek için aktif iş gücü piyasası programlarını geliştireceklerini de vurguladı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı # Asgari ücret
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