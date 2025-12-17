Asgari ücrette 2026 zammı netleşiyor: Geçen yıl doğru tahmin eden Alman devinden yeni beklenti

Türkiye’de milyonlarca çalışan, 2026 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranına kilitlenmiş durumda. Geçtiğimiz yıl yaptığı tahminlerde yüksek doğruluk yakalayan Deutsche Bank, yeni yıla ilişkin beklentilerini kamuoyuyla paylaştı.

Deutsche Bank CEEMEA Direktörü Christian Wietoska, BloombergHT’de katıldığı canlı yayında Türkiye ekonomisine, enflasyona ve asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bankanın açıklamaları, özellikle geçen yılki tahminlerin gerçekleşmiş olması nedeniyle yakından takip ediliyor.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 25 SENARYOSU

Wietoska, Deutsche Bank’ın 2026 yılı için asgari ücrette temel artış beklentisinin yüzde 25 seviyesinde olduğunu ifade etti. Bu oranın daha yukarı çıkması halinde enflasyon üzerindeki etkisine de dikkat çeken Wietoska, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Asgari ücret artış beklentimiz yüzde 25. Ancak artış yüzde 5 daha yüksek olursa, bu durum yıllık enflasyona yaklaşık 1,5 puan ekleyebilir.”

Wietoska ayrıca, 2026 yılında Türkiye’de enflasyonun yüzde 25 seviyesinin altına gerilemesini beklediklerini belirtti.

FAİZ POLİTİKASINDA 2026 BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Wietoska, Aralık 2025’te 150 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimaline işaret ederek, “TCMB’de önemli bir sapma yok” ifadelerini kullandı.

Deutsche Bank’ın temel senaryosuna göre, 2026 yılı boyunca TCMB’nin 8 kez 100 baz puanlık faiz indirimi yapması ve yıl sonunda politika faizinin yüzde 30 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

2025 TAHMİNLERİ NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?

Deutsche Bank’ın son tahminleri, bankanın 2025 yılına ilişkin öngörülerinin büyük ölçüde gerçekleşmiş olması nedeniyle önem taşıyor. Banka, yayımladığı raporda 2025 yılı başında asgari ücretin yüzde 30 artırılacağını ve enflasyonun yüzde 45 seviyelerine gerileyeceğini tahmin etmişti.

2025 yılına girildiğinde asgari ücret yüzde 30 oranında artırılırken, yıl sonu enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Bu tablo, bankanın 2026 tahminlerine olan ilgiyi artırmış durumda.