Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu

Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 19.12.2024 saat 11.30 ‘da gerçekleştirilecek.

Mert Sagit Mert Sagit
Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu
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Milyonların merakla beklediği asgari ücrette, kritik 3. toplantı iki gün sonra gerçekleşecek.

Asgari Ücret Tepsit Komisyonu şu ana kadar gerçekleşen 2 toplantıda da herhangibi bir rakam açıklamazken, 2025 asgari ücretin perşembe günü gerçekleşecek 3. toplantıda netleşmesi bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor... 

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