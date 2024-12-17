Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu

Milyonların merakla beklediği asgari ücrette, kritik 3. toplantı iki gün sonra gerçekleşecek.

Asgari Ücret Tepsit Komisyonu şu ana kadar gerçekleşen 2 toplantıda da herhangibi bir rakam açıklamazken, 2025 asgari ücretin perşembe günü gerçekleşecek 3. toplantıda netleşmesi bekleniyor.

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