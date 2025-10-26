Asgari ücrette geri sayım! 2026 maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Aralık ayında başlayacak asgari ücret maratonunda... Mevcut 22.104 TL'lik ücretin yeni yılda ne kadar artacağı büyük merak konusu olurken, Orta Vadeli Program'daki enflasyon hedefi ilk ipucunu veriyor. Peki masadaki senaryolara göre net maaş kaç lirayı bulabilir?
Milyonlarca çalışan için kritik süreç yaklaşıyor; 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için gözler Aralık ayına çevrildi.
Ekonomik veriler ve özellikle enflasyon oranları, yeni yılda yapılacak zamma ilişkin beklentileri şimdiden şekillendirmeye başladı.
Ekonomim'e göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun geleneksel olarak Aralık ayında bir araya gelmesi ve yeni rakamı belirlemesi bekleniyor. Mevcut durumda net 22.104 TL olan asgari ücretin 2026'da ne kadar artacağı, hem çalışanlar hem de işverenler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
Milyonlarca çalışan, komisyonun vereceği karara odaklanmış durumda. Peki, 2026 asgari ücreti ne kadar olacak ve kritik görüşmeler ne zaman başlayacak?
GÖRÜŞMELER ARALIK AYINDA BAŞLIYOR
Asgari ücret zammına dair gelişmeler, milyonlarca çalışan tarafından anbean takip ediliyor. Aralık ayında başlaması beklenen resmi görüşmeler öncesinde, olası zam senaryoları kamuoyunda konuşulmaya başlandı.
Ekonomik göstergeler ve hükümetin enflasyon tahminleri de bu beklentileri güçlendiren temel faktörler olarak öne çıkıyor.
İşte, yeni yılda asgari ücretin nasıl hesaplanacağına ve olası maaş tutarlarına dair detaylar…
ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU YOL HARİTASINI BELİRLEDİ
Asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli bir adım atıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelerek Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerinin yol haritasını belirlemek üzere bir toplantı gerçekleştirdi.
Bu toplantıda, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve çalışma takvimi gibi konular ele alındı.
Komisyonun, her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayı içinde toplanması ve yeni asgari ücreti en geç 31 Aralık'a kadar belirlemesi gerekiyor. Aralık ayındaki zorlu pazarlık sürecini, 5'er kişilik işçi, işveren ve Bakanlık bürokratlarından oluşan toplam 15 kişilik bir komisyon yürütecek.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE BELİRLENECEK
Yeni asgari ücretin tespitinde birçok faktör göz önünde bulundurulacak. Geçim endeksleri, ülkenin genel bütçe dengesi ve istihdamın korunması gibi ekonomik parametreler dikkate alınacak temel unsurlar arasında yer alıyor. Ancak, zam oranının belirlenmesindeki en kritik göstergenin enflasyon rakamları olması bekleniyor.
Son 10 yıllık uygulamalara bakıldığında, birkaç istisna dışında asgari ücret artışlarının genellikle bir önceki yılın gerçekleşen enflasyon oranının üzerinde yapıldığı görülüyor. Bu nedenle, 2026 yılı için yapılacak asgari ücret artışının da 2025 yılı enflasyon oranının üzerinde olması yönünde güçlü bir beklenti bulunuyor.
MEVCUT BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Türkiye'de asgari ücret, genellikle yılda bir kez olmak üzere her yıl Ocak ayında artırılıyor. 2025 Ocak ayında yapılan son zam sonrasında, brüt asgari ücret 26 bin 005 lira 50 kuruş olarak, net asgari ücret ise (işçinin eline geçen tutar) 22 bin 104 lira olarak uygulanmaya başlanmıştı.
ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Peki, 2026 yılı için asgari ücrete ne kadar zam yapılması bekleniyor? Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, asgari ücretin hesaplanmasında enflasyon rakamlarının belirleyici olacağını ifade ederek önemli bir ipucu verdi. Erdem, "Bugüne kadar yapılan asgari ücret artışlarına bakarsak o yılın enflasyonun biraz üstünde artışlar yapılmış" dedi.
Hükümetin Orta Vadeli Programı'ndaki (OVP) enflasyon hedefine dikkat çeken Erdem, şu değerlendirmeyi yaptı: "Orta Vadeli Program'da yüzde 28,5'lik enflasyon öngörüsü varsa bu oranda artırılırsa (net asgari ücret) 28 bin liranın üzerine çıkıyor. Bunun üzerine 5-10 puan (refah payı) konulursa yüzde 30-35-40 civarında olursa da 30 bin liraya yaklaşacak" ifadelerini kullandı.
Mevcut ekonomik veriler ve beklentiler ışığında, 2026 asgari ücreti için 5 farklı zam senaryosu üzerinden yapılan hesaplamalar şu şekilde:
MEVCUT ASGARİ ÜCRET:
Brüt ücret: 26.005 TL
Net ücret: 22.104 TL
YÜZDE 28.5 ARTARSA (OVP Enflasyon Hedefi):
Brüt ücret: 33.417 TL
Net ücret: 28.403 TL
YÜZDE 30 ARTARSA:
Brüt ücret: 33.807 TL
Net ücret: 28.736 TL
YÜZDE 40 ARTARSA:
Brüt ücret: 36.407 TL
Net ücret: 30.946 TL
YÜZDE 50 ARTARSA:
Brüt ücret: 39.008 TL
Net ücret: 33.156 TL
Bu senaryolar, Aralık ayında yapılacak pazarlıklar ve ekonomik gelişmeler ışığında netlik kazanacak.