Asgari ücrette geri sayım! 2026 maaşı ne kadar olacak?

Bu toplantıda, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve çalışma takvimi gibi konular ele alındı.

Komisyonun, her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayı içinde toplanması ve yeni asgari ücreti en geç 31 Aralık'a kadar belirlemesi gerekiyor. Aralık ayındaki zorlu pazarlık sürecini, 5'er kişilik işçi, işveren ve Bakanlık bürokratlarından oluşan toplam 15 kişilik bir komisyon yürütecek.