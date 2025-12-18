Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi

Türkiye genelinde milyonlarca çalışanın gelir haritasını belirleyecek olan 2026 yılı asgari ücret maratonunda süreç hızlandı. İlk oturumunu 12 Aralık Cuma günü gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde ikinci kez toplandı.

ANKARA’DA PEŞ PEŞE KRİTİK ZİRVELER

Komisyonun toplanmasına sayılı dakikalar kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürpriz bir hamleyle sendikaların kapısını çaldı. İlk olarak Türk-İş Genel Merkezi’ne giden Bakan Işıkhan, Başkan Ergün Atalay ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Işıkhan, sürecin işleyişine dair önemli mesajlar verdi. Türk-İş’in toplantılara katılmama kararında bir değişiklik olmadığını belirten Işıkhan, "TÜRK-İŞ'in kararında değişiklik yok. İşçilerden aldığım bilgileri komisyonla paylaşacağım. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Rakamlar komisyona gelecek. Asgari ücrette rakam belli değil, zaten müzakerelerin amacı bu. Ortak bir noktada buluşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

RAKAM VAR MI?

TÜRK-İŞ ziyaretinin hemen ardından rotayı HAK-İŞ’e çeviren Bakan Işıkhan, burada da Genel Başkan Mahmut Arslan ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Görüşme trafiğinin ardından, kamuoyunun en çok merak ettiği "Masada bir rakam var mı?" sorusuna net bir yanıt veren Işıkhan, "Hiçbir rakam yok" dedi.

Bakan Işıkhan, sendikaların komisyonda fiilen yer almamasına rağmen diyalog kanalının açık olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: "Sendikalarımızla istişare sürecimizi sürdürüyoruz. İşçi kesimi masada olmayabilir ancak biz TÜRK-İŞ’e giderek masamızı kurduk, HAK-İŞ’e giderek masamızı kurduk. Komisyona görüşleri aktaracağız."

Bakan Işıkhan, yürüttüğü temasların detaylarını paylaşırken masadaki eksikliğin sürece engel olmayacağını savundu. "Masada işçi kesiminin olmaması çok önemli bir eksiklik değil" diyen Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bir az önce TÜRK-İŞ’in masasına gittik görüşleri aldık. Aldığımız bu görüşleri komisyona ileterek sürecin sağlıklı şekilde işlemesine katkı sağlayacağım. Sosyal diyaloğun gereği olarak işçi sendikalarımızda istişare süreçlerini sürdürüyoruz. TÜRK-İŞ'i ziyaret ettim. orada sayın başkanın taleplerini komisyonda yer almama gerekçelerini tekrar ifade ettiler. Daha sonra HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret ettim. İşçi kesimi masada yok, olmayabilir ancak ben Bakan olarak biraz önce TÜRK-İŞ'e giderek, HAK-İŞ'e giderek iki başkanın taleplerini, geleceğe yönelik tekliflerini aldım. Komisyonumuz toplanacaktı. Ben biraz gecikmeli de olsa toplantıya katılacağım. İşçi sendikamızdan aldığımız görüşleri komisyon üyelerimize ifade edeceğim."

Asgari ücretin belirlenmesinde temel ilkelerden taviz verilmeyeceğini belirten Işıkhan, "İnşallah her dönem yaptığımız gibi asgari ücretin hem enflasyona ezdirmeme ilkesine dikkat edeceğiz. İşçilerimizin satın alma gücünü koruyacak nitelikte olmasına dikkat ediyoruz. Hepsini komisyonda ele alıp değerlendireceğiz. Türkiye Yüzyılına hem işçimizle hem işverenimizle emekçilerimizle birlikte hareket ederek belli bir noktada mutabakata ulaşacağımızı ümit ediyorum." dedi. Işıkhan ayrıca, "Şu an komisyonun toplanma amacı bu. TÜRK-İŞ'in dile getirmiş olduğu talepleri biz komisyonda ele alıyoruz. En son görüşmede Başkanlarla yaptığım toplantı sonrasındaki tüm verileri alıp komisyon üyeleriyle paylaşacağım." diye konuştu.

HAK-İŞ’TEN İŞVERENE UYARI

Görüşmenin bir diğer tarafı olan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise işveren kanadına yönelik dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Komisyon yapısına ilişkin düzenlemelerin gecikebileceğine işaret eden Arslan, TİSK’e seslenerek şunları söyledi: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla ilgili yapılacak düzenlemelerin 2025-2026 yılı asgari ücretinin belirlenme süreciyle örtüştüğü için belki komisyonun yapısıyla ilgili düzenlemeler gecikebilir. Buradan da TİSK'e bir çağrı yapmam gerekiyor. İşçi kesiminin komisyonda yer almamasını fırsata dönüştürerek asgari ücretle ilgili taleplerinin kabul ettirme girişimlerinden vazgeçmelerini istiyoruz. İşçi kesiminin yer almadığı komisyonda çoğunluk kararı alınacak. Çoğunluk kararında işveren kesiminin kararı önemli olacak."

Sürecin başından beri komisyonun yapısını eleştirerek masaya oturmayan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise tavırlarının bir protesto eylemi olarak algılanmaması gerektiğini belirtti. Atalay, ikinci toplantıya da katılmayacaklarını yineleyerek, "Ama bu, şu demek değil; yani orayı protesto edelim, sabote edelim. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı" ifadelerini kullandı.