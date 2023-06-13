Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi: TÜRK-İŞ'ten "rakam" açıklaması geldi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi kapsamında yapacağı toplantıların ilki bugün gerçekleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan ve saat 14.00'te başlayan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığındaki basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya, işçileri temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetleri katıldı.

TÜRK-İŞ'TEN "RAKAM" AÇIKLAMASI

Toplantının ardından TÜRK-İŞ heyeti adına Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak kameralar karşısına geçerek basın mensuplarına açıklama yaptı.

Solak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- Görüşmelerin bayramdan önce bitmesini istiyoruz. İkinci toplantıyla ilgili herhangi bir tarih yok. Yarın olabilir, ertesi gün olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz, Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde bu toplantının bir an önce bitmesi. Asgari ücretin, günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayından itibaren geçerli olması beklenen ara zam ile birlikte yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.