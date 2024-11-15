Asgari ücrette rakam netleşiyor: Milyonların beklediği zam için kulislerde bu rakam konuşuluyor

Milyonlarca asgari ücretli, Ocak ayında yapılacak zam için beklenti içerisinde. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın, "Herkesin mutabık kalacağı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" şeklindeki açıklamasının ardından, kulislerde olası zam oranları konuşulmaya başlandı. Gazeteci Deniz Zeyrek ise bu konuda yeni bilgiler paylaştı. Sözcü TV’de Damla Doğan Tuncel’in sunduğu Para Politika programında Zeyrek, 2025’te asgari ücretin tahmini olarak ne kadar olacağına dair kulis bilgilerini aktardı.

2025'te Asgari Ücret 22 Bin 500 TL mi Olacak?

Zeyrek, 2025’te asgari ücretin yaklaşık 22 bin 500 TL olmasının beklendiğini belirtti. Açıklamasında, “Bu rakamın konuşulduğunu biliyorum. 1 Ocak 2024'teki 17 bin 2 liralık asgari ücretin alım gücünü korumak için 2025’te 25 bin TL’ye çıkarılması gerekiyor. Bu artış, aslında enflasyon farkını karşılamak adına bir düzenleme, zam değil” dedi.

Enflasyona Etkisi Olmayacak

Zeyrek, bu artışın enflasyonu tetiklemeyeceğini ifade ederek, "Bu durum, işçilerin alım gücünü korumayı amaçlıyor. Bu yüzden de enflasyon üzerinde ek bir baskı oluşturması beklenmiyor" diye konuştu. Ayrıca, bu durumu ekonomi yönetiminin de bildiğini vurguladı.

Seçim Olursa Zam Oranları Değişebilir

Zeyrek, seçim dönemlerinin zam oranlarını etkilediğini belirterek, "Seçim olsaydı, asgari ücretin 30-32 bin TL gibi rakamlara yükselmesi mümkün olabilirdi. Ancak şu anki tahminler 22 bin - 22 bin 500 TL civarında" dedi.

Olası Zam Senaryoları

Ocak 2024'te asgari ücrete yüzde 49.11 zam yapılmış ve ücret 17 bin 2 liraya yükselmişti. Temmuz 2024’te ise ara zam yapılmadı. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı zammını belirleyecek.

%20 zam: 20 bin 402,40 TL

%25 zam: 21 bin 252,50 TL

%30 zam: 22 bin 102,60 TL

%35 zam: 22 bin 952,70 TL

%40 zam: 23 bin 802,80 TL

%45 zam: 24 bin 652,90 TL

%50 zam: 25 bin 503 TL