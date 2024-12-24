Asgari ücrette son dakika! Bu akşam açıklanması bekleniyor

Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret ile ilgili peş peşe sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı son açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısını perşembe ya da cuma günü yapacağını ve bu toplantının ardından asgari ücretin açıklanacağını belirtmişti.

ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA GELİŞMESİ!

2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin belirleneceği toplantı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısına çevrilmişken önemli bir gelişme yaşandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4. toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde bu akşam yapacak.

Kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek toplantının ardından yeni asgari ücretin bu akşam kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ 29 BİN 583 LİRA OLMUŞTU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı üçüncü toplantının ardından açıklama yapan TÜRK-İş, mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanmasını, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesini talep etmişti.

Asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesini isteyen işveren tarafının, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine sıcak bakmadığı öğrenildi.

TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan bazı zam senaryoları dikkate alındığında, yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini rakamlar yaklaşık olarak şöyle:

• Yüzde 30 zamla net 22 bin 103 lira

• Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira

• Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira

• Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira

• Yüzde 50 zamla net 25 bin 503 lira

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.