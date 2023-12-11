Asgari Ücrette Son Durum! İşte İşçi Ve İşverenden İlk Açıklama

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı yapıldı. Hükümet hakem görevi üstleneceğini söyledi, işveren dengeli bir rakam istedi. İşçi ise ekonomik krizin faturasının emekçiye kesilmemesi gerektiğini belirtti. İkinci toplantı tarihi de belli oldu. Taraflar 18 Aralık Pazartesi günü Çalışma Bakanlığı'nda toplanacak.

İşçi tarafı vergide adalet talebini de yineledi.



Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından işçi tarafından kısa bir değerlendirme geldi. Türk-İş Mali Sekreteri Ramazan Ağar bu yıl komisyon üyesi yaptıkları 4 işçi ile birlikte kameralar karşısına geçti.





