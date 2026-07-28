Asgari ücrette yeni dönem mi başlayacak? Şehre göre maaş ödemesine yanıt

Bazı işveren temsilcileri büyükşehirler ile Anadolu kentleri arasındaki yaşam ve üretim maliyetlerinin farklılaştığını, tek tip ücretin istihdamı olumsuz etkilediğini savunarak asgari ücretin bölgelere göre belirlenmesini isterken; DİSK, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ uygulamanın ücretleri düşüreceğini ve çalışanlar arasında eşitsizlik yaratacağını belirtti.

DİSK: "BAŞARISIZ OLDUĞU İÇİN TERK EDİLEN BİR SİSTEM"

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), bölgesel asgari ücret önerisinin Türkiye'de 1951-1974 yılları arasında uygulandığını ve başarısız olduğu için terk edildiğini hatırlattı.

DİSK tarafından yapılan değerlendirmede şu hususlara dikkat çekildi:

Bölgesel asgari ücret, Anayasa'daki eşitlik ilkesine aykırılık oluşturabilecek sonuçlar doğurabilir.

Düşük gelirli bölgelerde ücretlerin daha da gerilemesine yol açabilir.

Türkiye'nin temel sorunu bölgesel ücret farklılığı değil, asgari ücretin milyonlarca çalışan için ortalama ücret haline gelmesidir.

Farklı bölgeler ve sektörler arasındaki ücret farkları toplu iş sözleşmeleriyle düzenlenmelidir.

HAK-İŞ: "İSTİSMARA AÇIK BİR MODEL, DOĞRU BULMUYORUZ"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da bölgesel asgari ücret uygulamasına karşı olduklarını net bir dille ifade etti.

Arslan, böyle bir sistemin çalışanların aleyhine kullanılabileceğini ve ücretlerde yeni adaletsizlikler doğurabileceğini belirterek, "Bölgesel asgari ücret uygulamasını doğru bulmuyoruz" dedi. Ayrıca mevcut Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, işçi konfederasyonlarının bu konuda ortak çalışma yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

TÜRK-İŞ: "GÜNDEME GETİRMEK İŞÇİYE DE ÜLKEYE DE KÖTÜLÜKTÜR"

TÜRK-İŞ yayımladığı yazılı açıklamada, 1974 yılında ulusal asgari ücret sistemine geçildiğini hatırlatarak, yaklaşık yarım asır sonra aynı tartışmanın açılmasına tepki gösterdi.

TÜRK-İŞ açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak işçiye de emekçiye de ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken konu, asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir."

İşveren çevreleri büyükşehirler ile Anadolu şehirleri arasındaki yaşam maliyeti farklarını gerekçe göstererek bölge veya sektör bazlı modeller talep ederken, mevcut asgari ücret rakamları da güncelliğini koruyor.

Türkiye'de 2026 yılı için uygulanan güncel asgari ücret rakamları şu şekildedir:

Brüt Asgari Ücret: 33.030 TL

Net Asgari Ücret: 28.075,50 TL