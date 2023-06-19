Asgari ücrette yeni gelişme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay görüşecek
Milyonlarca kişinin gözü kulağı asgari ücrette. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başladı. Bu yıl yapılacak ara zam için çalışmalar devam ederken asgari ücretle ilgili bir gelişme daha yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın görüşeceği bilgisi verildi.
Asgari ücrette çalışmalar son hız devam ediyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretin ne kadar olacağı ise merak konusu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını sürdürürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın görüşeceği belirtildi.
Atalayı görüşme için AK Parti Genel Merkezi'ne gitti.