Asgari ücrette yeni gelişme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay görüşecek

Asgari ücrette çalışmalar son hız devam ediyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretin ne kadar olacağı ise merak konusu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını sürdürürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın görüşeceği belirtildi.

Atalayı görüşme için AK Parti Genel Merkezi'ne gitti.