Asgari ücrette zam hesapları hızlandı! 2026 için masada hangi oranlar var?
Milyonlarca çalışan, 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret miktarının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde zam senaryoları da hız kazandı.
Yeni asgari ücret zammının belirlenmesi için takvim işlemeye devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayının ilk haftasında toplanarak ilk toplantısını gerçekleştirecek.
Yasaya göre, 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin en geç 31 Aralık 2025 tarihinde kamuoyuna duyurulması gerekiyor.
Komisyon tarafından belirlenen mevcut asgari ücret, 2025 yılı için net 22.104 TL ve brüt 26.005 TL olarak tespit edilmişti. İşveren tarafından ödenen SGK ve işsizlik sigortası primleri de eklendiğinde, asgari ücretin işverene toplam maliyeti yaklaşık 30.621 TL'ye ulaşmaktaydı.
Haber Global'e göre, 2026 yılı asgari ücret zammı için farklı enflasyon hedeflerine dayanan çeşitli senaryolar konuşuluyor:
MB'nin 2026 Hedefi (%16 Enflasyon): Merkez Bankası'nın 2026 yılı için belirlediği yüzde 16'lık enflasyon hedefine göre hesaplandığında, asgari ücretin net 25 bin 640 TL, brüt ise 30 bin 165 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
MB'nin Yıl Sonu Hedefi (Yüzde 31-33 Aralığı): Merkez Bankası'nın mevcut yıl sonu için öngördüğü yüzde 31 ila yüzde 33 aralığındaki enflasyon hedefine göre yapılan hesaplamalar ise şu şekilde sıralanıyor:
Yüzde 31 Zam: Net 28 bin 956 TL, brüt 34 bin 66 TL.
Yüzde 32 Zam: Net 29 bin 177 TL, brüt 34 bin 326 TL.
Yüzde 33 Zam: Net 29 bin 398 TL, brüt 34 bin 586 TL.
Sabah gazetesinin haberine dayandırılan kulis bilgileri, asgari ücret zammına ilişkin kararda hükümetin geçen yıl izlediği politikayı esas alabileceğini gösteriyor.
Komisyonun, 2024 yılında gerçekleşen enflasyon oranı yerine, 2025 yılı için hedeflenen enflasyon verisini dikkate aldığı biliniyor.
Geçtiğimiz yıl, gerçekleşen yüzde 44'lük enflasyona rağmen komisyonun asgari ücrete yüzde 30 zam yaptığı anımsatılıyor. Bu yıl da hükümetin uyguladığı sıkı para politikaları doğrultusunda, yine hedeflenen enflasyona göre karar verme ihtimali olduğu öne sürülüyor.
Geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alınarak, zam oranına ek olarak yüzde 5 ile 10 arasında bir refah payının da verilebileceği hatırlatılıyor. Bu senaryolar ışığında, asgari ücrete yüzde 20 ve yüzde 25'ler seviyesinde bir zam yapılması olasılığı öne çıkıyor.
Yüzde 20 Zam: Net 26 bin 584 TL, brüt 31 bin 206 TL olarak hesaplanıyor.
Yüzde 25 Zam: Net 27 bin 630 TL, brüt ise 32 bin 506 TL'ye ulaşıyor.