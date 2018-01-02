Asgari ücret zammı açıklandı. Brüt rakam 2 bin 29 lira. Ama işçinin eline geçen para bin 603 lira. SGK payı, damga vergisi derken asgari ücretten kesilen miktar 426.

Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren asgari ücret tartışmaları son sürat devam ediyor. Hükümet asgari ücret zammıyla övünüyor ama sendikalardan bu rakam açlık sınırının altında açıklaması geldi.Vatan Partisi ise asgari ücrete yapılan kesintileri gündeme getirdi.



Görünürde asgari ücret 2029 lira. Ama bu işçinin eline geçen miktar değil. İşçinin eline net 1603 lira para geçiyor. 426 lira ise kesintilere gidiyor. Peki bu kesintiler neler? Gelin birlikte inceleyelim.



Biz asgari ücretli bir işçi olalım. Brüt maaşımız 2029 lira. İlk ödeyeceğimiz vergi de SGK payı, 284 lira.



Geriye kaldı 1745 lira. Şimdi de gelir vergisi ödeyeceğiz. O da 106 lira.



Bir de işsizlik sigortasına ödenecek rakam var. O da 20 lira 30 kuruş.



Üç kalem ödedik ama kesintiler bitmedi. Şimdi de damga vergisi ödememiz gerekiyor. 15 lira 40 kuruş da o da var.



Asgari ücret zammından memnun olmayan vatandaşlar sosyal medyada " Bir ay bunun için mi toplandınız?" dedi.







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