Mehmetçiğin sağlıklı, kaliteli ve güvenli beslenmesine yönelik protokol Milli Savunma Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından imzalandı. Protokol kapsamında askerlerimizin çayları artık ÇAYKUR'dan. Bununla beraber Toprak Mahsulleri Ofisi de 388 ton fındık temin edecek. Bu durumundan hem askerimiz hem üreticimiz oldukça memnun

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sağlıklı, kaliteli ve güvenli beslenmesi hayati konular arasında yer alıyor.



Milli Savunma Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da bu önemli meseleye yönelik bir protokole imza attı. TSK'da görev yapan er ve erbaşların ihtiyaç duydukları gıda maddeleri artık denetim altındaki üst birlikler ve kooperatiflerden tedarik edilecek.



İmzalanan protokol kapsamında askerlerimizin hem sıcak hem soğuk çayı artık ÇAYKUR'dan. Asker de üretici de durumdan son derece memnun. Kurumdan yaklaşık 25 milyon liralık çay ve soğuk çay temin edilecek.



Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi de TSK'nın fındık ihtiyacını karşılayacak.



Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan bu sözlerle dila getirdi memnuniyetini. "Devletin diğer bakanlıkları ve kamu kurum ve kuruluşları da uygulamaya dahil olabilir" diyerek bir çağrıda da bulundu.



İmzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Toprak Mahsülleri Ofisi tarafından Mili Savunma Bakanlıgˆına iki parti halinde toplam 388 ton kavrulmus¸ iç¸ fındık teslim edilecek



Türk Silahlı Kuvvetleri için alınacak ürünler fındık ve çay ile sınırlı değil elbette. Tarım Kredi Kooperatifleri, Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, TARİŞ ve Trakya Birlik'ten onlarca ürün Türk Ordusu için temin edilecek.



ulusal.com.tr