ASO Başkanı Ardıç uyardı: “Bu maliyetlerle üretim sürdürülemez”

Hükümetin yüksek faiz politikası, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan sanayi sektöründe olumsuz etkiler yaratmaya devam ediyor. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, meclis toplantısında yaptığı konuşmada sanayicilerin pazar kaybı yaşamamak için zararına ihracat yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Ardıç, artan maliyetlerin ve yüksek faiz oranlarının üretimi sürdürülemez hale getirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“İhracatta rekabet gücümüz her geçen gün azalıyor. Mevcut pazarlarımızı da kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Pazar kaybı yaşamamak için zararına ihracat yapan sanayicilerimiz var. Bu sürdürülebilir bir durum değildir.”

Ardıç, en büyük sorunun artan maliyetler olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Yüksek faizin getirdiği finansman maliyeti hepimizin malumu. Üretici fiyat endeksi yüzde 22,5 seviyesindeyken, ticari kredi faizleri yüzde 60’ların üzerine çıktı.

Çalışanlar düşük ücretlerden yakınırken, sanayicimiz ise bordro yükünden vergilere, enerji faturalarından yüksek kredi faizlerine kadar birçok maliyetle baş etmeye çalışıyor.”

ASO Başkanı, sanayideki olumsuz tablonun yılın ikinci yarısında da devam etmesini beklediklerini söyledi:

“Maliyetlerdeki artış ve fiyatlama zorlukları, üretimi her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Bu şartların ikinci yarıda da sanayi üretimini olumsuz etkileyeceği görülüyor.

Nisan itibarıyla 100,8’e gerileyen reel kesim güven endeksi, pandemi yılı 2020 hariç tutulduğunda son 15 yılın en düşük seviyesine indi. Kapasite kullanım oranı ise son 23 ayın en düşük düzeyinde.”