ASO Başkanı Ardıç uyardı: “Bu maliyetlerle üretim sürdürülemez”

Hükümetin yüksek faiz politikası, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan sanayi sektöründe olumsuz etkiler yaratmaya devam ediyor.

Ekrem Demir Ekrem Demir
ASO Başkanı Ardıç uyardı: “Bu maliyetlerle üretim sürdürülemez”
Yayınlanma:

Hükümetin yüksek faiz politikası, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan sanayi sektöründe olumsuz etkiler yaratmaya devam ediyor. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, meclis toplantısında yaptığı konuşmada sanayicilerin pazar kaybı yaşamamak için zararına ihracat yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Ardıç, artan maliyetlerin ve yüksek faiz oranlarının üretimi sürdürülemez hale getirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“İhracatta rekabet gücümüz her geçen gün azalıyor. Mevcut pazarlarımızı da kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Pazar kaybı yaşamamak için zararına ihracat yapan sanayicilerimiz var. Bu sürdürülebilir bir durum değildir.”

Ardıç, en büyük sorunun artan maliyetler olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Yüksek faizin getirdiği finansman maliyeti hepimizin malumu. Üretici fiyat endeksi yüzde 22,5 seviyesindeyken, ticari kredi faizleri yüzde 60’ların üzerine çıktı.

Çalışanlar düşük ücretlerden yakınırken, sanayicimiz ise bordro yükünden vergilere, enerji faturalarından yüksek kredi faizlerine kadar birçok maliyetle baş etmeye çalışıyor.”

ASO Başkanı, sanayideki olumsuz tablonun yılın ikinci yarısında da devam etmesini beklediklerini söyledi:

“Maliyetlerdeki artış ve fiyatlama zorlukları, üretimi her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Bu şartların ikinci yarıda da sanayi üretimini olumsuz etkileyeceği görülüyor.

Nisan itibarıyla 100,8’e gerileyen reel kesim güven endeksi, pandemi yılı 2020 hariç tutulduğunda son 15 yılın en düşük seviyesine indi. Kapasite kullanım oranı ise son 23 ayın en düşük düzeyinde.”

Papara'dan erişim sorunu sonrası açıklama: Fonlar güvende mi?Papara'dan erişim sorunu sonrası açıklama: Fonlar güvende mi?Ekonomi
Gaziantep'te kayıp alarmı! 10 yaşındaki Onurcan'dan 4 gündür haber yokGaziantep'te kayıp alarmı! 10 yaşındaki Onurcan'dan 4 gündür haber yokYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

üretim Sanayi
Günün Manşetleri
ASO Başkanı Ardıç uyardı
8,3 milyar liralık vurgun!
Borsa'da büyük vurgun iddiası
Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak!
NATO Tatbikatına karşı Edirne'de buluşma
Lezita grevi sona erdi
600 bin kamu işçisi hükümetten teklif bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ticaret Bakanlığı’ndan kritik karar
Gazze’de yıkım sürüyor
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Tarım Kredi'den bayrama özel dev kampanya! Tarım Kredi'den bayrama özel dev kampanya!
Doğum yardımı hesaplara yatırılıyor! Doğum yardımı hesaplara yatırılıyor!
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Akaryakıt fiyatlarına güncelleme!
Naci Görür’den Marmara depremi uyarısı: "7’nin üzerinde sarsabilir" Naci Görür’den Marmara depremi uyarısı: "7’nin üzerinde sarsabilir"