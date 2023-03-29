ASO Başkanı'ndan MB'ye eleştiri: "Tedbirler yetersiz, zorluklar artmakta"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, firmaların finansmana ulaşma zorluklarının arttığına dikkat çekti. Merkez Bankası tarafından döviz kuruna karşı alınan tedbirlerin tek başına yeterli olmadığını belirterek Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu eleştirdi.

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Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, mart ayı meclis toplantısında konuştu. Enflasyon nedeniyle firmaların finansmana ulaşabilme zorluklarının arttığına dikkat çekti.

Ardıç, özel bankaların piyasayı fonlamada çekimser kalmasının önemli bir sorun olduğunu dile getirdi:

- Enflasyonun yarattığı belirsizlik, yatırım ve dayanıklı mal satın alma konusunda çekingen davranılmasına neden oluyor. Enflasyon seviyesindeki artış üreticinin fiyat yapabilme kabiliyetini ciddi anlamda azaltmaya devam ediyor. Üretim maliyetleri artarken işletme sermaye ihtiyacı da her geçen gün daha da artmaya devam ediyor. Lakin bunun karşısında firmaların finansmana ulaşabilme zorlukları da artıyor. Merkez Bankasının faiz indirimine gitmesi reel sektörün likiditeye ulaşması açısından önemli bir adımdır. Buna rağmen özel bankaların piyasayı fonlamada çekimser kalması karşımızda önemli bir sorun olarak durmaktadır. Yurt içi kredilere erişimde yaşanan zorluğun yanında, sanayicilerimiz yurt dışı teminat mektuplarını temin etmekte de bazı sorunlar yaşıyorlar. Beklentimiz, kamu bankalarının yanında özel bankaların da piyasayı uygun bir faiz oranıyla fonlamasıdır

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında tartışma yaşanmıştı. Kavcıoğlu, yatırım için verilen kredinin dövize gittiğini söylemiş "sanayici ucuz kredi alıp stokçuluk yapıyor” ifadesini kullanmıştı.

Kavcıoğlu’na tepki gösteren Bahçıvan, “Kendisini enflasyona karşı korumak için stok tutan sanayiciyi itham altına alırsak Türk sanayisine karşı büyük haksızlık yapmış olursunuz” ifadesini kullanmıştı.

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