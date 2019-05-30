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ASO: Çare asla IMF değil

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, ekonomide "Üretim" vurgusu yaptı. Çarenin asla IMF olmadığını vurgulayan Özdebir “Türkiye ekonomisi üretim odaklı bir yaklaşımla ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli yaratmalıdır” dedi.

ASO: Çare asla IMF değil

Ankara Sanayi Odası'ndan "üretim" açıklaması geldi.

ASO Mayıs ayı meclis toplantısı odanın genel merkezinde yapıldı. Toplantıda genel bir ekonomik değerlendirme yapan Oda başkanı Nurettin Özdebir, ekonomideki sorunların üretim odaklı bir yapısal dönüşümle çözülebileceğini belirtti.

Özdebir yapısal dönüşümün anahtarının IMF olmadığı konusunda uyarılar yaptı.

Kamunun reel sektöre 161 Milyar Lira borcu olduğunu ifade eden Özdebir, “Takas Çeki” çıkarılsın önerisi yaptı.

 
HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #imf #ankara
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