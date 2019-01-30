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ASO'dan üretim ekonomisi mesajı

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, "üretim ekonomisi" vurgusu yaptı. ASO’nun Ocak ayı Meclis toplantısında konuşan Özdebir, yerli üretimin daha fazla desteklenmesini istedi. "Ekonomi politikalarımızın üretime odaklı olması gerekir." dedi.

ASO'dan üretim ekonomisi mesajı

ASO'dan üretim ekonomisi mesajı geldi.

Ankara Sanayi Odası, Ocak Ayı Meclis toplantısında üretim ve ihracat vurguları yapıldı.

Ankara Sanayi Odası’ndan düzenlenen toplantıda, ASO Başkanı Nurettin Özdebir oda üyelerine hitap etti.

Türkiye’nin ekonomik koşullarını değerlendiren Özdebir, yerli üretimin önemini anlattı.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ayrıca, ihracatın ithalattan daha fazla olması için çalıştıklarını söyledi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Ankara Sanayi Odası Başkanı
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