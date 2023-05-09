Astor Enerji'den (ASTOR) dev anlaşma
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) açıkladığı yeni iş anlaşması ile birlikte 6,3 milyon dolar kazanacağını yatırımcısı ile paylaştı. Borsada adından sıkça ses ettiren hisselerden biri olan Astor Enerji, imzaladığı anlaşma ile birlikte 6 milyon 386 bin 56 dolar gelir elde edecek. İşte detaylar...
Borsada adından sıkça ses ettiren hisselerden biri olan Astor Enerji, imzaladığı anlaşma ile birlikte 6 milyon 386 bin 56 dolar gelir elde edecek. ASTOR ödeme vadesinin 150 gün olduğunu açıklarken, yapılan yeni anlaşmanın şirketin cirosunu ve karlılığını artırması beklenmektedir.
ASTOR YENİ İŞ ANLAŞMASINI AÇIKLADI
Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada şunlar kaydedildi:
- Şirketimiz özel bir firma ile 09.05.2023 tarihinde, sözleşme bitiş tarihi 15.09.2023 ve ödeme vadesi 150 gün olan 6.386.056 USD (Altımilyonüçyüzseksenaltıbinellialtı AmerikanDoları) bedelle, "2023 yatırım yılı malzeme tedarik sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,68' dir. Kamuoyuna ve yatırımcılara duyurulur.
ASTOR FAALİYETİ NEDİR?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer verdi:
- Astor Enerji 40 yıla yakın bilgi birikimi ile transformatör imalat ve satışı yaparak elektromekanik imalat sanayinde sektöre yön veren, yenilikçi ve dünya çapında ülkemizi başarı ile temsil eden bir firmadır.
- Elde ettiğimiz tecrübe, üretim ve kalite anlayışımızı Orta Gerilim Anahtarlama Ürünleri ve Kompakt Trafo Merkezleri üretimine aktararak sektöre katkı sağlamayı hedefleyen firmamız, Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak Orta Gerilim Anahtarlama Ürünleri ve Kompakt Trafo Merkezleri üretim ve satışına başlamıştır.
Kaynak: https://www.halkaarz.net/o-sirket-63-milyon-dolar-kazanacak