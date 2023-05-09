ASTOR'dan dev anlaşma

Borsada adından sıkça ses ettiren hisselerden biri olan Astor Enerji, imzaladığı anlaşma ile birlikte 6 milyon 386 bin 56 dolar gelir elde edecek. ASTOR ödeme vadesinin 150 gün olduğunu açıklarken, yapılan yeni anlaşmanın şirketin cirosunu ve karlılığını artırması beklenmektedir.