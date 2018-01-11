Asya borsalarında bugün karışık bir seyir izlendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 değer kazanarak 3.425,35 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,33 düşüşle 23.710,43 puandan günü tamamladı.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,47 azalışla 2487,91 puandan kapanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 31.084,01 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,26 değer kazancıyla 34.521,01 puanda bulunuyor.
Asya borsalarında bugün karışık bir seyir izlendi
Asya borsalarında bugün karışık bir seyir izlendi.
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