Ata Turizm (ATATR) borsada ne zaman işlem görecek? ATATR halka arz sonuçları açıklandı: Kaç lot verdi?

Ata Turizm’in halka arz sonuçları açıklandı. SPK onayıyla 11-12-13 Şubat tarihlerinde talep toplayan şirketin halka arzında satışa sunulan payların tamamı satıldı.

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında satışa çıkarılan toplam 280.000.000 TL nominal payın dağıtıma konu edilerek satışının tamamlandığı belirtildi.

ATA TURİZM (ATATR) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Ata Turizm, 19 Şubat Perşembe gününden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da “ATATR” koduyla işlem görmeye başlayacak.

ATA TURİZM HALKA ARZDA KAÇ LOT VERDİ?

Halka arzda bireysel yatırımcılara ortalama 180 lot dağıtımı yapıldı. Bu dağıtımın parasal karşılığı ise yaklaşık 2.016 TLolarak açıklandı.

HALKA ARZDA TALEP NE KADAR OLDU?

Açıklanan verilere göre halka arz sürecinde toplam 1.609.460.310 TL nominal talep toplandı. Bu tutarın halka arz büyüklüğünün yaklaşık 5,7 katına denk geldiği ifade edildi.

Yatırımcı grupları bazında talep oranları ise şu şekilde paylaşıldı:

Yurt içi bireysel yatırımcı: 1,2 kat

Yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu: 30,9 kat

Yurt içi kurumsal yatırımcı: 4,7 kat

Yurt dışı kurumsal yatırımcı: 2,9 kat