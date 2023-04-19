Atakey Patates Gıda halka arz edecek
Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. Atakey Patates Gıda halka arzında 23,520,000 Lot pay dağıtılacağı açıklandı.
Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz edeceğini duyurdu. Toplamda 23,520,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 18,50'si halka açık olacak. Atakey Gıda Halka arzı ''İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek.
ATAKEY GIDA HALKA ARZ DETAYLARI
Atakey Gıda halka arz edeceğini yatırımcısı ile paylaştı. Atakey Gıda halka arz detayları yazımızın devamında sizlerle...
Halka Arz Şekli
• Sermaye Artırımı : 9.408.000 Lot
• Ortak Satışı : 14.112.000 Lot (Tfi Tab Gıda Yatırımları A.Ş.)
Fonun Kullanım Yeri
• %50 Kapasite arttırımı.
• %35 Finansal borçluluk seviyesini düşürmek.
• %15 Yatırım finansmanı.
• Atakey Gıda halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Atakey Gıda halka arzında payların yüzde 18,50'si halka açık olacaktır.
• Atakey Gıda halka arzında toplamda 23,520,000 lot dağıtılacak.
Yıldız Pazar'da işlem görecek olan Atakey Gıda halka arzı 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenmektedir.
Fiyat İstikrarı
• 30 gün.
Satmama Taahhüdü
• 180 Gün, İhraççı.
• 1 Yıl, Ortaklar.
ATAKEY PATATES GIDA FAALİYETİ NEDİR ?
Şirket faaliyetleri hakkında şunları belirtti:
- Atakey Patates Gıda San. Tic. A.Ş., Afyonkarahisar ili Susuz Beldesi’nde yer almaktadır. Sahip olduğu yeni nesil, son teknoloji makine parkuru ile sadece bölgenin değil, Türkiye’nin sayılı fabrikalarından birisi konumundadır.
- Türkiye’nin en büyük patates fabrikalarından biri olan tesisi, 22.000 ton mamul madde ve 70.000 ton hammadde deposuna sahiptir. Türkiye patates tüketiminin 5 te 1 ini kendi üretim tesisinde üretmektedir.