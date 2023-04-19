Atakey Patates Gıda halka arz edecek

ATAKEY PATATES GIDA FAALİYETİ NEDİR ?

Şirket faaliyetleri hakkında şunları belirtti:

- Atakey Patates Gıda San. Tic. A.Ş., Afyonkarahisar ili Susuz Beldesi’nde yer almaktadır. Sahip olduğu yeni nesil, son teknoloji makine parkuru ile sadece bölgenin değil, Türkiye’nin sayılı fabrikalarından birisi konumundadır.

- Türkiye’nin en büyük patates fabrikalarından biri olan tesisi, 22.000 ton mamul madde ve 70.000 ton hammadde deposuna sahiptir. Türkiye patates tüketiminin 5 te 1 ini kendi üretim tesisinde üretmektedir.