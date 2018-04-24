Çin Halk Cumhuriyeti 1 Ocak 2018 tarihinden dönüştürülebilir atık ithalatında sınırlamaya gitti. Yüzde 0,5 yabancı madde içeren atıklar Çin'den geri döndü. Uygulama Türkiye'de atık toplama ve ayrıştırma sektörünü olumsuz etkiledi.
Türkiye Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ergin Erdinç, Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. Hammadde fiyatı dibe vurdu, sektör atığı Türkiye'den toplama yerine ithal etmeye yöneldi.
Haziran'a kadar önlem alınmadığı takdirde birçok firma kapanabilir. Sektör temsilcileri, ithalat atığa sınır konulması, ihracattaki sınırlamaların da kaldırılmasını istiyor.
Sadece sanayici değil, atık toplayarak geçimini sağlayan 70 binden fazla çalışan da etkilendi.
ulusal.com.tr
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