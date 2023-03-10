Atıl iş gücü altı ayın zirvesinde: Yüzde 22'ye dayandı

TÜİK verilerine göre, ocak ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 166 bin kişi azaldı, 3 milyon 424 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 9,7 olarak açıklandı.



İstihdam edilenlerin sayısı ocakta bir önceki aya göre 354 bin kişi artarak 31 milyon 837 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 48,9'a yükseldi.



Genç nüfusta işsizlik oranı ise artışını sürdürdü. Bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 20,2'ye yükseldi.



Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 0,6 puan artarak yüzde 21,9 ile 6 ayın zirvesini gördü.