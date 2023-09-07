Atlantik güven oyu mu veriyor? Dünya Bankası'ndan Türkiye fonunu arttırma kararı

Dünya Bankası, Türkiye fonunu 35 milyar dolara çıkarmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez açıklama yaptı. Lopez, “Devam etmekte olan 17 milyar dolarlık programımıza ek olarak, önümüzdeki üç yıl içinde Dünya Bankası Grubu Yönetim Kurulu’na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngörüyoruz.” dedi.

DÜNYA BANKASI YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

Dünya Bankası’nın da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da yorum yapmaktan kaçındığını yazan Bloomberg, anlaşmayı “Türkiye’nin yeni ekonomi yönetimine verilen bir güvenoyu” olarak yorumladı.

Bloomberg’e bilgi veren kaynaklara göre, Dünya Bankası, 18 milyar doların üçte ikisinin doğrudan yatırım ve garantiler yoluyla Türkiye’nin özel sektörüne gitmesini bekliyor.

Aynı kaynaklar, fonların bir kısmının ticaretin finansmanı için kısa vadeli garantiler sağlamak ve Türk ihracatçılarını desteklemek için kullanılacağını söylediler.