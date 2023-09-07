Atlantik güven oyu mu veriyor? Dünya Bankası'ndan Türkiye fonunu arttırma kararı

Ekonomi yönetiminin izlediği yol haritası Atlantik sistemini mutlu ediyor. Atlantik sistemi hükümetin ekonomi programının önünü açmaya çalışıyor. Dünya Bankası, Türkiye fonunu 35 milyar dolara çıkarıyor.

Atlantik güven oyu mu veriyor? Dünya Bankası'ndan Türkiye fonunu arttırma kararı
Son Güncelleme:

Dünya Bankası, Türkiye fonunu 35 milyar dolara çıkarmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez açıklama yaptı. Lopez, “Devam etmekte olan 17 milyar dolarlık programımıza ek olarak, önümüzdeki üç yıl içinde Dünya Bankası Grubu Yönetim Kurulu’na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngörüyoruz.” dedi.

DÜNYA BANKASI YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

Dünya Bankası’nın da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da yorum yapmaktan kaçındığını yazan Bloomberg, anlaşmayı “Türkiye’nin yeni ekonomi yönetimine verilen bir güvenoyu” olarak yorumladı.

Bloomberg’e bilgi veren kaynaklara göre, Dünya Bankası, 18 milyar doların üçte ikisinin doğrudan yatırım ve garantiler yoluyla Türkiye’nin özel sektörüne gitmesini bekliyor.

Aynı kaynaklar, fonların bir kısmının ticaretin finansmanı için kısa vadeli garantiler sağlamak ve Türk ihracatçılarını desteklemek için kullanılacağını söylediler.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# dünya bankası # türkiye
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri açıkladı
Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri açıkladı
İstanbul'da barajlardaki su oranı artmaya başladı! İSKİ oranları açıkladı
İstanbul'da barajlardaki su oranı artmaya başladı! İSKİ oranları açıkladı
2024 Asgari ücret belli mi oldu! İşte şaşırtıcı rakam
2024 Asgari ücret belli mi oldu! İşte şaşırtıcı rakam
İSKİ duyurdu: 3 ilçede sular kesilecek!
İSKİ duyurdu: 3 ilçede sular kesilecek!
Öne Çıkanlar Halil Nebiler'den Erdoğan'a Sert Eleştiri! | "Batı'ya Kafa Tutuyorsun Marketlere mi Tutamıyorsun!" Halil Nebiler'den Erdoğan'a Sert Eleştiri! | "Batı'ya Kafa Tutuyorsun Marketlere mi Tutamıyorsun!" Altın Küre dünya gündeminde! Altın Küre dünya gündeminde!