ATM'den nakit para çekenler dikkat: Tarih oluyor...

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, bu uygulamanın uzun vadeli nakit yönetimi stratejilerinin bir parçası olduğunu ifade etti.

2025 yılı itibarıyla, 5, 10, 20 ve 50 TL'lik banknotların ATM'lerden çekilmesi tamamen sona erebilir. Bu durum, özellikle küçük tutarlarda nakit ihtiyacı olan vatandaşları alternatif ödeme yöntemlerini kullanmaya teşvik edebilir. Dijital cüzdanlar, mobil uygulamalar ve temassız ödeme gibi yöntemler daha fazla ön plana çıkacak.

Değişiklik, 20 gün içinde uygulanmaya başlanarak yeni bir dönemi başlatacak. Küçük banknotların dolaşımdaki azalışı ve nakit çekim alışkanlıklarının dönüşümü, Türkiye'deki bankacılık sektöründe önemli bir etki yaratabilir.