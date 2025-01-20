ATM'den para çekenler dikkat: Günlük limit değişti

QR kodlu çekimlerde yapılan düzenlemelerle kullanıcılar daha yüksek limitlere ulaşabiliyor. Bu gelişme, "ATM'den günlük para çekme limiti ne kadar oldu?" sorusunun sıkça sorulmasına neden oldu.

QR Kodla Daha Yüksek Limit İmkanı

Bazı bankalar, QR kod ile yapılan çekim işlemlerinde limitleri artırdı. QR kod kullanılarak günlük 20 bin TL’ye kadar para çekilebilirken, bazı bankalar bu limiti 30 bin TL’ye kadar çıkardı. Bu düzenleme, hızlı bir şekilde nakit ihtiyacını karşılayan bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Kart ve QR Kod Limitleri Birleştirildi

Bazı bankalar, kartlı ve QR kodlu çekim limitlerini birleştirerek daha yüksek tutarlarda işlem yapılmasını mümkün kıldı. Örneğin, bir bankada kartla 10 bin TL, QR kodla 5 bin TL’lik ek limit tanımlanarak toplamda 15 bin TL’ye kadar çekim yapılabiliyor. Bu uygulama, hem ATM’lerdeki yoğunluğu azaltıyor hem de kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

Güncel ATM Para Çekme Limitleri

Kartlı işlemler: Çoğu banka için 10 bin TL ile sınırlı.

QR kodlu işlemler: 20 bin TL’ye kadar, bazı bankalarda ise 30 bin TL’ye kadar.

Birleştirilmiş limitler: Kart ve QR kod limitlerinin birleştirilmesiyle daha yüksek tutarlarda çekim imkanı.

Bankaların bu yeni düzenlemeleri, ATM kullanımında hem hız hem de kolaylık sağlayarak nakit işlemlerine yönelik müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.