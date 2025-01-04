ATM'lerden para çekenler dikkat: Kriz büyüyor

Bir ATM’nin kapasitesi yaklaşık 800 bin ila 1 milyon lira arasında olsa da bankalar genelde bu miktarı 500-700 bin lira arasında sınırlıyor. Tüketiciler, “Küçük paralara ihtiyacımız var, ATM’lerin bu sorunu çözmesi gerekiyor” diyor.