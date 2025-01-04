ATM'lerden para çekenler dikkat: Kriz büyüyor
Son dönemde ATM’lerden 10, 20 ve 50 TL’lik banknot çekmek giderek güçleşiyor. Bu durum, günlük çekim limitlerinin artırılmasıyla daha da belirgin hale geldi. Vatandaşlar, ihtiyaç duydukları tutarları bulmak için para dolu ATM aramak zorunda kalıyor.
Günlük Limitler Artınca ATM’ler Hızla Boşalıyor
2025 itibarıyla günlük çekim limitleri 15 bin ila 20 bin liraya çıkarıldı. Öncesinde bu limitler 5 bin ila 10 bin lira arasındaydı. Bu artış, ATM’lerin daha hızlı boşalmasına yol açtı.
Vatandaşlar, "Para olan ATM bulmak zorlaştı, birkaç farklı ATM gezmek zorunda kalıyoruz" diyerek şikayetlerini dile getiriyor.
Küçük Banknotlar Neden Bulunamıyor?
Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan’a göre, küçük banknotlar daha fazla yer kapladığı için ATM’lere yeterince yüklenemiyor.
Bir ATM’nin kapasitesi yaklaşık 800 bin ila 1 milyon lira arasında olsa da bankalar genelde bu miktarı 500-700 bin lira arasında sınırlıyor. Tüketiciler, “Küçük paralara ihtiyacımız var, ATM’lerin bu sorunu çözmesi gerekiyor” diyor.
Para Yatırma İşlemleri de Zorlaşıyor
Sadece para çekme değil, para yatırma işlemlerinde de zorluklar yaşanıyor. Özellikle düşük banknotlarla yapılan yatırmalarda cihazlar genellikle bu paraları kabul etmiyor.
Yerinde Gözlem: Küçük Tutar Çekmek Neredeyse İmkânsız
Kanal D Haber muhabirinin yaptığı testte, 20 TL ve 50 TL çekme girişimleri başarısız oldu. Daha sonra 180 TL gibi küsuratlı bir tutar denendi ancak cihaz yalnızca 100 TL çekilmesine izin verdi.
Çözüm Bekleniyor
Uzmanlar, ATM’lerdeki para dağıtım politikalarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguluyor.
Özellikle küçük banknotların daha fazla yüklenmesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak çözümler arasında gösteriliyor.