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Av sezonu sona erdi

Av sezonu sona erdi, balıkçılar geçen yılki bolluğu bu yıl bulamadı. Peki, tezgahlarda balık çeşidi ve fiyatı nasıl? İzliyoruz.

Av sezonu sona erdi
Vira Bismillah diyerek girdikleri sezonda umduklarını bulamadılar. 1Eylül'de açılan av sezonu 15 Nisan itibariyle sona erdi.Peki balık pazarında son durum ve fiyatlar nasıl?

Av sezonu sona ermesine rağmen hala tegahlarda balık var. Ve şu an en fazla çıkan balık istavrit kilosu da 15 liradan satılıyor.

Ağ balığı sona erdi ama olta balığı tezgahları süslemeye devam ediyor...

Sezonu hem balıkçılar hem de vatandaşlar buruk kapattı.

Av yasağıyla birlikte balıkların yumurtlama ve büyüme evresi beklenecek.



ulusal.com.tr
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