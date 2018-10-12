Enflasyonla Mücadele Programı'na İstanbul Ticaret Odası'ndan destek geldi. Oda başkanı Şekip Avdagiç, "önemli sıkıntılar yaşıyoruz" dedi, üyelere yönelik belge hizmetlerinde yıl sonuna kadar yüzde 10 indirim uygulanacağını açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası'nın Ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan oda başkanı Şekip Avdagiç "enflasyonla mücadele" programına destek verdi.



Avdagiç, yönetim kurulunun Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında aldığı kararı paylaştı.



Bankalar Birliği'nin kredi yapılandırma kararına da değindi Avdagiç.



Şekip Avdagiç, hükümetten beklentilerini de açıkladı.



Çözüm beklenen bir diğer konu ise kamu müteahhitleri.



ulusal.com.tr

