İstanbul'da Asya ve Avrupa kıtasını denizaltından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'ne zam geliyor. Zamla birlikte tünelden geçiş en az 20 lira olacak

Köprü ve otoyollardan sonra şimdi de Avrasya Tüneli'ne zam geliyor.



Sözcü'nün haberine göre UIaştırma Bakanlığı 16 buçuk lira olan tünel geçiş ücretine yaklaşık 3 buçuk 4 lira zam yapılacak.



Avrasya Tüneli'ne yapılacak yüzde 25'lik zam ile birlikte tünel geçiş ücretinin 20 lira olması bekleniyor.



Öte yandan Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanından birbirine bağlayan ve Asrın projesi olarak tanıtılan Avrasya Tüneli'nde beklenen geçiş hedefi tutturulamadı.



Ulaştırma Bakanlığı tüneli işleten şirkete yıllık 26 milyon 600 bin geçiş garantisi vermişti. Günlük de 68 bin 500 aracın tünelden geçmesi hedeflenmişti.



Turnike ve geçişlerde yapılan sayımlarda Avrasya tünelinden geçişin yıllık 10 milyon civarında olduğu belirlendi. Verilen geçiş garantisinin tutturulmaması nedeniyle devlet işletmeci şirkete 123 milyon lira ödeyecek.



ulusal.com.tr