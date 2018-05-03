Eurostat öncü verilerine göre, enflasyon, ECB'nin hedefinden uzaklaşarak 19 üyeli Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 1,2 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi’nde nisan ayında öncü yıllık enflasyon yüzde 1,2’ye geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı öncü verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mart ayında yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon nisanda yüzde 1,2’ye indi.

Bölgede, nisan ayında öncü yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 0,7 arttı.

Avro Bölgesi’nde nisan ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon en yüksek yüzde 2,5 ile enerji ve gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1 ile hizmet sektörü ve yüzde 0,3 ile de enerji dışı sanayi ürünlerinde gerçekleşti.



Enflasyon hedeften uzaklaştı

Bu arada, öncü enflasyon verisi, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hedeflediği seviyeden uzaklaştı.

Merkezi Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor ve bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

Manşet enflasyonun zaman zaman yüzde 2'ye yaklaşması, ECB'nin daha önce almış olduğu tedbirleri yavaş yavaş sonlandıracağı yönündeki görüşleri tetiklerken, ECB yetkilileri, enflasyon dinamiklerinin istikrara kavuşması gerektiğini belirtiyor.

ECB Başkanı Mario Draghi, halihazırda enflasyonda sürekli bir düzeltmenin onaylanması için 4 kriter belirlemiş durumda. Söz konusu kriterler "manşet enflasyonun orta vadede yüzde 2'nin altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede yoluna girmesi", "enflasyonun dayanıklı olması ve bu seviyelerde yeterli güvenle istikrara kavuşması", "enflasyonun kendi kendini sürdürmesi, yani para politikasının azalan desteğiyle bile yörüngesini koruması" ve "ölçünün herhangi bir Avro Bölgesi ülkesinin enflasyonu değil, Avro Bölgesi'nin enflasyonu olması" olarak sıralanıyor.

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