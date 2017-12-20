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Avrupa Birliğinden Uber kararı

Avrupa Birliği (AB) Mahkemesi, Uber'in taksi hizmeti olduğu ve düzenlenebileceği yönünde karar verdi

Avrupa Birliğinden Uber kararı

Avrupa Birliği (AB) Mahkemesi, Uber'in taksi hizmeti olduğu ve düzenlenebileceği yönünde karar verdi

Uber hakkında Avrupa Adalet Divanı (ECJ) geri dönüşü olmayan bir karar verdi. Kendisini bir uygulama olarak tanımlayan Uber'ın bir ulaşım hizmeti sağladığı ve bu nedenle geleneksel taksi faaliyetlerinin tabi olduğu kanunlara göre hizmet vermesi gerektiğine hükmedildi.

Avrupa'nın en yüksek mahkemesi hem Uber hem de benzeri diğer platformlarının çıkan karara saygı duyması gerektiğini ve derhal uygulanmaya başlanacağını belirtti.

Adalet Divanı tarafından yapılan açıklamada "Uber'in profesyonel olmayan sürücüler aracılığıyla bireylerin buluşmasını sağlayan hizmeti taşımacılık alanına girmektedir. AB üyesi ülkeler bu nedenle düzenlemelerini buna göre yapabilecektir." ifadeleri kullanıldı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #uber #ab
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