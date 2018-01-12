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Avrupa borsaları artışla kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. 12 Ocak Avrupa borsalarının son durumu haberimizde...

Avrupa borsaları artışla kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 artışla 398,49 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,32 artarak 13.245,03 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 kazançla 7.778,64 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 yükselişle 5.517,06 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,53 artışla 23.429,83 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,26’lık kazançla 10.462,40 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 0,79'luk artışla 1,2127 seviyelerinde işlem görüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #borsa #Avrupa borsaları
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