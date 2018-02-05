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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,56 gerileyerek 382,00 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,46 azalarak 7.334,98 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,76 düşerek 12.687,49 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,48 değer kaybederek 5.285,83 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,64 gerileyerek 22.821,63 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,44 kayıpla 10.064,50 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.15 itibarıyla yüzde 0,39'luk artışla 1,2412 seviyelerinde bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #endeks #borsa #avrupa
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