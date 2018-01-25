Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının politika faizini sabit tutma kararının ardından günü İtalya hariç düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle kapattı.



Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının politika faizini sabit tutma kararının ardından günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.



Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,56 değer kaybederek 398,56 puana geriledi.



Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 değer kaybederek 5.481,21 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,87 değer yitirerek 13.298,36 puana geriledi.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 değer kaybederek 7.615,84 puana geriledi.



Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,41 artarak 23.719,81 seviyesine yükseldi.



Avro/dolar paritesi ise (Türkiye saatine göre) 21.25 itibarıyla yüzde 0,77'lik yükselişle 1,2501 seviyelerinde işlem görüyor.

