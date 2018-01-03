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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı (3 Ocak 2018)

Avrupa borsaları, Avrupa Birliği'nde finans sektörüne ilişkin yapılan son düzenlemelerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı (3 Ocak 2018)

Avrupa borsaları, Avrupa Birliği'nde finans sektörüne ilişkin yapılan son düzenlemelerin etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,48 değer kazanarak 390,22 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 değer kazanarak 5.331,28 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,27 artarak 21.904,56 seviyesine yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,83 değer kazanarak 12.908,21 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 değerlenerek 7.671,11 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.15 itibarıyla yüzde 0,23’lük düşüşe 1,2028 seviyelerinde işlem görüyor.

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Kaynak: AA
Etiketler; #kapanış #borsa #avrupa
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