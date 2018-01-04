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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları Avro Bölgesi’nde hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksinin güçlü seyretmesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları Avro Bölgesi’nde hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksinin güçlü seyretmesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,89 değer kazanarak 393,68 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,55 değer kazanarak 5.413,69 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,77 artarak 22.512,13 seviyesine yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,46 değer kazanarak 13.167,89 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 değerlenerek 7.695,88 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 21.08 itibarıyla yüzde 0,53’lük yükselişle 1,2075 seviyelerinde işlem görüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yükseliş #Londra #kapanış #borsa #avrupa
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