banner962
Cenk Tosun resmen Everton'da
Cenk Tosun resmen Everton'da
Skandal! Bu kadar da olmaz
Skandal! Bu kadar da olmaz
Kahraman polis Fethi Sekin anıldı
Kahraman polis Fethi Sekin anıldı
Türkiye'den Almanya'ya öneri
Türkiye'den Almanya'ya öneri

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları yatırımcıların risk algısındaki olumlu değişimin etkisiyle günü yükselişle tamamladı

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,93 değer kazanarak 397,35 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,05 değer kazanarak 5.470,75 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,11 artarak 22.762,29 seviyesine yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,15 değer kazanarak 13.319,64 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 değerlenerek 7.724,22 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 21.08 itibarıyla yüzde 0,18’lik düşüşle 1,2045 seviyelerinde işlem görüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Londra #kapanış #borsa #avrupa
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Hakkari'de 2 kilo 980 gram eroin ele geçirildi
Sonraki Haber
Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.