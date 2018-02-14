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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa’da şirket verilerinin olumlu gerçekleşmesinin etkisiyle Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa’da şirket verilerinin olumlu gerçekleşmesinin etkisiyle Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,07 değer kazanarak, 374,53 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,10 değer kazanarak, 5.165,26 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,17 artarak 12.339,16 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 değer kazanarak 7.213,97 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,81 artarak 22.433,75 seviyesine yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise (Türkiye saatine göre) 20:35 itibarıyla yüzde 0,45’lik yükselişle 1,2407 seviyelerinde işlem görüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yükseliş #Londra #kapanış #borsa #avrupa
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