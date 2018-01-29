Avrupa borsaları, günü İngiltere dışında düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, günü İngiltere dışında düşüşle tamamladı.



Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 azalarak 399,80 puana indi.



Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,12’lik azalarak 13.324,48 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 değer kaybederek 5.521,59 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 azalarak 23.801,55 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,38 azalarak 10.555,60 puana geriledi.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,08’lik kazançla 7.671,53 puana yükseldi.



Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.31 itibarıyla yüzde 0,55'lik azalışla 1,2360 seviyelerinde bulunuyor.