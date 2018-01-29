banner968
Saldırı hazırlığındaki teröristlere ait 8 hedef imha edildi
Saldırı hazırlığındaki teröristlere ait 8 hedef imha edildi
Almanya'da 'Afrin' protestosuna gurbetçiler müdahale etti
Almanya'da 'Afrin' protestosuna gurbetçiler müdahale etti
Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün
Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün
Çok büyük cezası var! Yapan yandı
Çok büyük cezası var! Yapan yandı

Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, günü İngiltere dışında düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, günü İngiltere dışında düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 azalarak 399,80 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,12’lik azalarak 13.324,48 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 değer kaybederek 5.521,59 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 azalarak 23.801,55 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,38 azalarak 10.555,60 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,08’lik kazançla 7.671,53 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.31 itibarıyla yüzde 0,55'lik azalışla 1,2360 seviyelerinde bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #borsa #Avrupa borsaları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.