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Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü, İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü, İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,60 artışla 380,51 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,83 artarak 12.487,90 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 yükselerek 22.673,56 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 değer kazanarak 5.289,86 puana ve İspanya’da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,91 artarak 9,895,30 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,01 azalarak 7.246,77 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.20 itibarıyla yüzde 0,47’lik düşüşle 1,2349 seviyelerinde bulunuyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #endeks #borsa #avrupa
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