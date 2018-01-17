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Avrupa borsaları İtalya dışında düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları İtalya dışında düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 azalışla 397,97 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 gerileyerek 7.725,43 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47 düşerek 13.183,96 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 değer kaybederek 5.493,99 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,44 azalarak 10.474,60 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,08 değer kazanarak 23.514,67 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 20.15 itibarıyla yüzde 0,22'lik düşüşle 1,2232 seviyelerinde bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #endeks #borsa #avrupa
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