Avrupa borsaları günü İtalya dışında düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları günü İtalya dışında düşüşle tamamladı.



Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,50 azalışla 393,49 puana düştü.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 gerileyerek 7.490,39 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 değer kaybederek 5.454,55 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,41 düşerek 13.003,90 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,50 azalarak 10.399,00 puana indi.



İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,15 değer kazanarak 23.541,46 puana yükseldi.



Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.29 itibarıyla yüzde 0,62'lik artışla 1,2491 seviyelerinde bulunuyor.

