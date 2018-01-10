banner965
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı
Hükümet Sözcüsü'nden 'erken seçim' açıklaması
Hükümet Sözcüsü'nden 'erken seçim' açıklaması
Tüm çalışanlarına bir maaş prim verecek
Tüm çalışanlarına bir maaş prim verecek
Uğur Mumcu'nun emaneti emin ellerde
Uğur Mumcu'nun emaneti emin ellerde

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,38 azalışla 398,60 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,78 kayıpla 13.281,34 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 azalışla 5.504,68 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,66’lık kazançla 23.157,42 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,02 artışla 10.428,30 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,19'luk artışla 1,1958 seviyelerinde bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Avrupa borsaları #borsa
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Medipol Başakşehir: 4 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1
Sonraki Haber
FETÖ'nün “kadın yapılanması“na yönelik operasyon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.