Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.



Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,38 azalışla 398,60 puana indi.



Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,78 kayıpla 13.281,34 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 azalışla 5.504,68 puana geriledi.



İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,66’lık kazançla 23.157,42 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,02 artışla 10.428,30 puana çıktı.



Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,19'luk artışla 1,1958 seviyelerinde bulunuyor.