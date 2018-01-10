Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,38 azalışla 398,60 puana indi.
Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,78 kayıpla 13.281,34 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 azalışla 5.504,68 puana geriledi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,66’lık kazançla 23.157,42 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,02 artışla 10.428,30 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,19'luk artışla 1,1958 seviyelerinde bulunuyor.
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.