Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.



Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,34 azalışla 397,25 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,59 kayıpla 13.202,90 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 azalışla 5.488,85 puana geriledi.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,19'luk kazançla 7.762,94 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64'lük kazançla 23.305,26 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,07 artışla 10.435,20 puana çıktı.



Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.24 itibarıyla yüzde 0,75'lik artışla 1,2037 seviyelerinde bulunuyor.

