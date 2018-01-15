Çavuşoğlu: ABD koalisyon adına karar alamaz
Çavuşoğlu: ABD koalisyon adına karar alamaz
Dolores O'Riordan hayatını kaybetti
Dolores O'Riordan hayatını kaybetti
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Turan Özdemir hayatını kaybetti
Turan Özdemir hayatını kaybetti

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

 Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,17 azalarak 397,83 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 değer kaybederek 7.769,14 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 gerileyerek 13.200,51 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 azalarak 5.509,69 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 artarak 23.543,55 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 yükselerek 10.467,20 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,72'lik artışla 1,2273 seviyelerinde bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #endeks #borsa #avrupa
Önceki Haber
Antalya'ya güneş enerjisi santrali
Sonraki Haber
Muğla'da fuhuş operasyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.